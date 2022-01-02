Пожар в здании парламента ЮАР: подозреваемого задержали

В Южноафриканской республике задержали подозреваемого в причастности к поджогу здания парламента в Кейптауне.

Источник: Reuters

Детали: Как сообщила журналистам министр общественных работ и инфраструктуры Патрисия де Лилль, мужчина был задержан внутри парламента. По ее словам, дело было передано элитному полицейскому подразделению под названием "Ястребы".

В заявлении парламента говорится, что подозреваемый – мужчина в возрасте 50 лет.

В результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье утром, зданию парламента нанесен значительный ущерб.

К полудню пожарные все еще пытались тушить пожар в одном из нескольких зданий, составляющих парламентский комплекс в Кейптауне.

Причина возгорания еще не была известна, но Де Лилль заявила, что согласно полученному ей отчету, перед закрытием парламента на рождественские и новогодние праздники были проведены стандартные пожарные учения, и все, включая спринклеры, работало.

"Сегодня утром было обнаружено, что кто-то закрыл один из клапанов, поэтому не было воды, которая могла бы привести в действие эту автоматическую спринклерную систему", - сказал Де Лилль, добавив, что запись с камер видеонаблюдения подтвердила, что кто-то находился в здании с раннего утра.

Президент Сирил Рамафоса заявил журналистам после посещения места происшествия, что работа парламента будет продолжена, несмотря на пожар.

Что предшествовало: В воскресенье утром в здании южноафриканского парламента произошел пожар.