В Кремле допустили новый разговор Байдена и Путина

Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств", - сказал Песков.

"Мы также не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств будут считать целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - добавил он.

Напомним, последний раз президенты США и РФ говорили по телефону 30 декабря. Во время этого разговора Байден заявил, что Соединенные Штаты и их союзники введут строгие санкции против России, если она вторгнется в Украину.

После этого между США, НАТО и РФ состоялся ряд переговоров в разных форматах.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также - что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.