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Кулеба подтвердил, что США выделили Украине дополнительные $200 млн военной помощи

Четверг, 20 января 2022, 13:13
Дмитрий Кулеба. Фото c Facebook

Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Соединенные Штаты выделили Украине 200 миллионов долларов дополнительной помощи в сфере безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в МИД.

По его словам, США готовы и дальше усиливать обороноспособность Украины.

"Речь идет не только об оборонном пакете в 60 миллионов долларов, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное. Оборонное, но летальное", – сказал Кулеба.

"Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение 200 миллионов долларов дополнительной помощи Украине для безопасности", – заявил он.

По словам министра, это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны нашего государства до 650 миллионов долларов за 2021 год, и это больше, чем в любой год с 2014-го.

Кулеба уточнил, что эти 200 миллионов не были заранее предусмотрены, это "скорая оборонная помощь" со стороны Соединенных Штатов.

"Эти шаги подтверждают, что США действительно преданны поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжают оказывать нам необходимую поддержку", – сказал министр.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил о тайном утверждении в конце декабря пакета дополнительной военной помощи Украине в размере 200 млн долларов.

По словам источников, на которые ссылается CNN, пакет помощи включал оборонное оборудование, поставляемое США в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, системы защищенной связи, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование.

Также СМИ узнали, что в этот пакет войдут радиолокационные системы и морское оборудование.

Темы: Кулеба ДмитрийСШАУкраинаармия


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