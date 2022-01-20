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Чехия отправит Украине артиллерийские боеприпасы – СМИ

Четверг, 20 января 2022, 16:13

Чехия отправит в Украину артиллерийские боеприпасы, правительство Чехии должно утвердить это решение на следующей неделе.

Об этом сообщил чешский телеканал Televize Seznam, пишет "Европейская правда".

"Чехия поддержит Украину в обострении ситуации с Россией. Он пошлет партию гранат", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

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Редактор телеканала Ян Рихтер рассказал, что Чехия поддержит Украину снабжением артиллерийскими боеприпасами. Эту информацию телеканалу подтвердила представитель министерства обороны.

"Предложение министерств обороны и иностранных дел и Генштаба правительство обсудит на следующей неделе. Больше - в сегодняшних вечерних новостях", - написал Рихтер в Twitter.

Министр обороны Чехии ранее заявила, что новое чешское правительство хочет помочь Украине на фоне возможной эскалации со стороны России и намерено отправить или продать военное оборудование Киеву.

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Напомним, на этой неделе Британия начала поставки в Украину противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

Темы: Чехияоружие
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