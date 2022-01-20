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Полиция расследует незаконную добычу полезных ископаемых почти на полмиллиарда

Четверг, 20 января 2022, 18:58
Полиция расследует незаконную добычу полезных ископаемых почти на полмиллиарда
фото полиции

Следователи Нацполиции расследуют факт незаконной добычи полезных ископаемых более чем на 432 млн грн в Хмельницкой области.

Источник: Нацполиция

Детали: Правоохранители разоблачили факт самовольного захвата земельного участка природно-заповедного фонда в Хмельницкой области для добычи полезных ископаемых.

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По предварительным выводам, незаконно добыто более 30,5 тысячи тонн гипса и известняка.

 

Правоохранители установили, что на участке площадью около пяти гектаров одно из предприятий области добывало залежи гипса и известняка. Кроме того, добыча полезных ископаемых осуществлялась за пределами специального разрешения на использование недр и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений.

По предварительной оценке, из месторождений противоправно добыто более 30,5 тысяч тонн полезных ископаемых, чем нанесен ущерб государству на сумму свыше 432 миллионов гривен.

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Полиция провела 10 обысков на территории предприятия и карьера и изъяла документы.

При доказательстве вины преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Хмельнитчинаполиция
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