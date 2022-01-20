Эрдоган уточнил время визита в Киев и снова предложил посредничество между Украиной и РФ

Зеленский и Эрдоган проводят личную встречу в Анкаре в октябре 2020 года. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что его визит в Украину планируется на начало февраля, и снова выразил идею о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы придаем большое значение как визиту президента Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Мой визит состоится в начале следующего месяца", - заявил он.

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Эрдоган отметил, что рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

"Турция стремится, чтобы в регионе наступил мир и не происходило негативных процессов", - добавил он.

О предстоящем визите Эрдогана в Украину в ближайшее время было известно и раньше, но детальные временные рамки не уточнялись.

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Это уже не первый раз, когда турецкий лидер предлагает посредничество для диалога Украины и РФ.

Спикер президента Ибрагим Калин ранее говорил, что Эрдоган хочет предложить Зеленскому и Путину встретиться на территории Турции.