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В РФ потребовали вывода сил НАТО из Румынии и Болгарии

Пятница, 21 января 2022, 12:22
Сергей Лавров, фото Getty Images

Российские требования по так называемым гарантиям безопасности подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в письменных ответах МИД РФ на вопросы к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

В МИД РФ подчеркнули, что этот пункт в проекте соглашений сознательно сформулирован предельно четко.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К таким относятся и Болгария, и Румыния", - заявили в МИД РФ.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по безопасности. Москва, в частности, требует от Запада обязательств по нерасширению НАТО и отказу от создания военных баз в постсоветских странах.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: РосcияНАТОЛавровБолгарияРумыния


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