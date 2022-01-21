Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве завершились, длились меньше запланированного

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве завершились, продолжались 1,5 часа.

Об этом пишет "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

На встречу глав двух внешнеполитических ведомств было заложено два часа. Таким образом, переговоры продолжались меньше запланированного.

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Ожидается, что Блинкен и Лавров в ближайшее время дадут пресс-конференции.

Блинкен в четверг находился с визитом в Берлине и заявил, что не ожидает прорыва в переговорах с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

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На минувшей неделе заместительница Блинкена Венди Шерман и заместитель Лаврова Сергей Рябков также встретились в Женеве, но по итогам переговоров стало ясно, что ключевые разногласия преодолеть не удалось.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе