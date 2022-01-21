Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве завершились, длились меньше запланированного

Пятница, 21 января 2022, 13:56

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве завершились, продолжались 1,5 часа.

Об этом пишет "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

На встречу глав двух внешнеполитических ведомств было заложено два часа. Таким образом, переговоры продолжались меньше запланированного.

Ожидается, что Блинкен и Лавров в ближайшее время дадут пресс-конференции.

Блинкен в четверг находился с визитом в Берлине и заявил, что не ожидает прорыва в переговорах с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

На минувшей неделе заместительница Блинкена Венди Шерман и заместитель Лаврова Сергей Рябков также встретились в Женеве, но по итогам переговоров стало ясно, что ключевые разногласия преодолеть не удалось.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: ЛавровСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЛукашенко обещает стянуть на границу с Украиной "целый контингент"

НАТО направляет корабли и истребители на восточный фланг из-за российской угрозы

Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве

Украинцы получили возможность купить лекарства за "ковидную тысячу"

"Не видим причин": ЕС не планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины

Рейтинг партий: "Европейская солидарность" вырвалась в лидеры

Все новости...
Лавров
В РФ потребовали вывода сил НАТО из Румынии и Болгарии
У Лаврова готовят встречу с Блинкеном после его визита в Украину
Блинкен после визита в Киев и Берлина встретится с Лавровым в Женеве
Последние новости
11:51
Курс валют на 24 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:42
видеоЛукашенко обещает стянуть на границу с Украиной "целый контингент"
11:41
НАТО направляет корабли и истребители на восточный фланг из-за российской угрозы
11:36
инфографикаУкраинцы преимущественно не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
11:31
Верховный суд постановил снести многоэтажку во Львове
11:30
Половина украинцев за досрочные выборы Рады и президента
11:21
фотоОт столичного бизнесмена насилием требовали 1 млн долларов несуществующего долга
10:55
Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве
10:54
Covid в Киеве: новых случаев в три раза больше, чем выздоровлений
10:51
Украинцы получили возможность купить лекарства за "ковидную тысячу"
Все новости...