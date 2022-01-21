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"Укрзализныця" говорит, что остановила транзит в Польшу из-за скопления вагонов и устаревшей инфраструктуры

Пятница, 21 января 2022, 18:40
Укрзализныця говорит, что остановила транзит в Польшу из-за скопления вагонов и устаревшей инфраструктуры
Иллюстративное фото Укразализныци

"Укрзализныця" заявила, что ввела временный запрет железнодорожного транзита через территорию Украины в Польшу из-за скопления вагонов на границе и устаревшей инфраструктуры польской железной дороги.

Об этом сообщила "Укринформу" пресс-служба "Укрзализныци" в ответ на запрос, пишет "Европейская правда".

"Поскольку польская железная дорога не идет на системное решение проблемы и с целью уменьшения простоя вагонов компании на территории Польши было принято решение ввести временную конвенцию на запрет железнодорожного транзита по Украине в Польшу", - говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что для решения вопроса возобновления транзита по железной дороге через Украину в Польшу нужны обоюдные действия двух стран. В частности, нужно решить две проблемы: ситуативную – это скопление вагонов, и системную – устаревшая инфраструктура и тарифная политика.

По данным "Укрзализныци", на границе с Польшей в прошлом году ежесуточно накапливалось от 1 800 до 3 200 вагонов, что создавало пробки на маршруте. В то же время, отметили в УЗ, польская железная дорога не проводит никаких инфраструктурных работ по модернизации участка, и отрезок Грубешев (Республика Польша) – Госграница общей протяженностью 1,5 км остается неэлектрифицированным и узким местом маршрута.

"То есть на границе снова будут накапливаться вагоны и будет тратиться время на смену электровозов на тепловозы", – пояснили в пресс-службе.

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18 января польская железная дорога PKP заявила, что ожидает немедленной отмены "Укрзализныцей" транспортных ограничений на транзит в Польшу железнодорожным транспортом. PKP напоминает, что с 30 ноября 2021 года УЗ ввела запрет на принятие к перевозке всех грузов, отправляемых в Польшу транзитом через Украину.

Между тем, между Украиной и Польшей продолжается другой транспортный конфликт, который касается ограничений транспортировки товаров украинскими перевозчиками в ЕС.

В частности, Украина решила подать запрос на консультации с Европейским Союзом в связи с введенными Польшей ограничениями.

Польские СМИ связывают блокировку "Укрзализныцей" транзита в Польшу железнодорожным транспортом именно с конфликтом Варшавы и Киева вокруг разрешений на автоперевозки.

О конфликте с Польшей по вопросу разрешений на автоперевозки можно почитать в статьях "Транспортный "конфликт" с ЕС: как Украине решить вопросы квот на автоперевозки" и "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".

Темы: УкрзализныцяПольшажелезная дорогаторговля
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