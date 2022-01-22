Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МИД Германии сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT

Суббота, 22 января 2022, 10:54
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из международной межбанковской системы передачи информации и платежей SWIFT.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно самым действенным.

Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".

"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры в случае дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - добавила Бербок.

Ранее в США заявили, что не отказывались от идеи отключить Российскую Федерацию от системы SWIFT, если Кремль решится на вторжение в Украину.

Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от SWIFT в случае новой агрессии против Украины, считая, что это нанесет слишком сильный удар не только по РФ.

Темы: ГерманияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Штаты созывают Совбез ООН из-за угрозы вторжения России в Украину

После стрельбы в Днепре Зеленский уволил командующего Нацгвардии и назначил и.о.

Новости 27 января: стрельба в Днепре, заявление России о НАТО и ядерные удары

Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу

Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней

Фирташ призвал Украину отказаться от стремления в НАТО

Все новости...
Германия
WSJ: Германия отказывается выдать Эстонии разрешение передать оружие Украине
Канцлер Германии обсудит с Макроном Россию
В Германии нашли захоронения украинских солдат времен Второй мировой
Последние новости
07:15
Возле Марьинки оккупанты открыли огонь по позициям ВСУ
06:55
Covid в мире: количество зараженных превышает 70 млн
06:00
В Запорожье в доме произошел взрыв газа, есть жертва и потерпевшие
05:45
США готовят для Украины новый пакет военной помощи – Пентагон
04:45
Регулятор ЕС одобрил ковод-таблетки Pfizer для пациентов с высоким риском
03:37
видео"Схемы" выявили связи между директором ГБР и членами комиссии, голосовавшими за него
02:25
Штаты созывают Совбез ООН из-за угрозы вторжения России в Украину
01:50
Сенат США может проголосовать за пакет санкций против России на следующей неделе – СМИ
00:58
Кулеба и Боррель обсудили подготовку санкций против России
00:23
После стрельбы в Днепре Зеленский уволил командующего Нацгвардии и назначил и.о.
Все новости...