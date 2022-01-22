Глава МИД Германии сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из международной межбанковской системы передачи информации и платежей SWIFT.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно самым действенным.

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Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".

"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры в случае дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - добавила Бербок.

Ранее в США заявили, что не отказывались от идеи отключить Российскую Федерацию от системы SWIFT, если Кремль решится на вторжение в Украину.

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Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от SWIFT в случае новой агрессии против Украины, считая, что это нанесет слишком сильный удар не только по РФ.