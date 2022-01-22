Глава МИД Германии сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из международной межбанковской системы передачи информации и платежей SWIFT.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно самым действенным.

Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".

"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры в случае дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - добавила Бербок.

Ранее в США заявили, что не отказывались от идеи отключить Российскую Федерацию от системы SWIFT, если Кремль решится на вторжение в Украину.

Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от SWIFT в случае новой агрессии против Украины, считая, что это нанесет слишком сильный удар не только по РФ.