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Германия пока не будет поставлять Украине оружие – министр обороны

Суббота, 22 января 2022, 12:26
Кристин Ламбрехт, Getty Images

Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью Welt, сообщает "Европейская правда".

Ламбрехт подтвердила, что Германия придерживается своей политики отказа от поставок летального оружия в зоны конфликта. По ее словам, Германия поддерживает Украину другими средствами.

"Полевой госпиталь будет передан в феврале, включая необходимое обучение, при софинансировании Германии в размере 5,3 миллиона евро. Мы также поставили аппараты искусственной вентиляции легких. И мы лечим тяжелораненых украинских солдат в наших госпиталях Бундесвера. Так что мы поддерживаем Киев. Теперь мы должны сделать все возможное для деэскалации. Поставки оружия в данный момент бесполезны - таково мнение федерального правительства", - сказала Ламбрехт.

Министр заявила, что Германии прикладывает все усилия, чтобы предотвратить российское вторжение.

"Когда прямо у границы с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских солдат, это крайне угрожающая ситуация. Мы встревожены, видим опасность — и делаем все возможное, чтобы ее предотвратить", - сказала она.

Ламбрехт также заявила, что Россия не имеет права вето относительно вступления какой-либо страны в НАТО и оспаривать членство восточноевропейских стран в Альянсе.

"Любое суверенное государство, разделяющее наши ценности, может подать заявку на членство. Однако за пределами этих красных линий есть большое желание западной стороны вести переговоры с Россией и учитывать ее интересы", - сказала она.

Напомним, Германия не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Ранее в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Кроме того, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Темы: Германияоружие


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