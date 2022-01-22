Немецкая ХДС избрала нового лидера партии

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) в субботу избрал Фридриха Мерца лидером партии после того, как Армин Лашет проиграл сентябрьские общенациональные выборы социал-демократам канцлера Олафа Шольца.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Мерц, который пообещал порвать с центристским курсом ХДС, которого придерживалась Ангела Меркель во время ее 16-летнего пребывания на посту канцлера, получил почти 95% действительных голосов во время виртуальной партийной конференции.

Реклама:

Официальные выборы последовали за неофициальным голосованием в прошлом месяце, в котором Мерц победил своих партийных соперников Норберта Реттгена и Хельге Браун, которые позиционировали себя как наследники более центристской линии Меркель.

66-летнему Мерцу удалось с третьей попытки завоевать лидерство в партии.

В своем выступлении Мерц обвинил Шольца в отсутствии четкой позиции в противостоянии с Россией по поводу ее военного наращивания у украинской границы.

ВИДЕО ДНЯ

"Бывшие канцлеры продемонстрировали бы лидерство", — сказал Мерц.

По словам Мерца, ХДС сможет вернуть былую силу, только проявив единство. "То, что мы пережили в Союзе в 2021 году, может повториться и не повториться", — сказал Мерц, имея в виду распри между высшим руководством партии во время последней избирательной кампании.

Ранее Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Читайте также: Прочь от Меркель: как изменит партию экс-канцлера её главный критик