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Ковид: в Польше рекордные 40 тысяч заражений в сутки

Суббота, 22 января 2022, 16:36
Ковид: в Польше рекордные 40 тысяч заражений в сутки
Врачи оказывают помощь больному, фото AFP/Getty Images

Польша сообщила о рекордных 40 876 новых случаях заражения COVID-19 в субботу на фоне распространения варианта "Омикрон" в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Министерство здравоохранения сообщило, что от COVID-19 умерли 193 человека, из них 163 имели сопутствующие заболевания.

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Среднее количество смертельных случаев за последние семь дней снизилось до 221, что является самым низким показателем с 18 ноября 2021 года.

Предыдущий максимум случаев был в пятницу – 36 665. Неделю назад Минздрав Польши сообщал о 16 896 подтвержденных случаях заражения, то есть сейчас увеличение составило 141 процент.

Среднее количество подтвержденных случаев заражения за сутки за последние семь дней выросло до 26 532. Этот показатель был выше лишь во время третьей волны между 28 марта и 4 апреля 2021 года.

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Это означает, что нынешняя, пятая волна эпидемии в Польше уже выше второй (осень 2020 г.) и четвертой (конец 2021 г.) волны и достигла 92% того, что произошло в худший момент третьей волны, весной 2021-го.

Темы: коронавирусПольша
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