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В МИД назвали преждевременным решение США вывозить семьи дипломатов

Понедельник, 24 января 2022, 09:44
фото МИД

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", - отметил Олег Николенко.

Он пояснил, что решение Госдепа не означает отъезд всех сотрудников посольства - посольство продолжает работу, а сотрудники могут выехать, если изъявят желание.

Николенко призвал также спокойно воспринимать то, что американцам рекомендуют регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа, потому что это распространенная международная практика для поддержания связи со своими гражданами за рубежом, и у украинского МИДа есть аналогичная система "ДРУГ".

"Российская Федерация сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, напугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что президент, глава МИД и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентную высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от агрессии, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

"В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", - добавил Олег Николенко.

Напомним, в ночь с 23 на 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

Дипведомство добавило, что полноценная работа посольства в Киеве продолжится, а Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем поставок вооружения.

Ранее сообщалось, что Германия тоже готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины.

Канада отправила в Украину отряд спецназовцев на фоне угрозы РФ.

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Темы: СШАвойнаМИД


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