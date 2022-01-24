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"Не видим причин": ЕС не планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины

Понедельник, 24 января 2022, 09:32
Не видим причин: ЕС не планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ. ФОТО GETTY IMAGES

Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда".

"Мы не планируем делать то же, что и США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин. Пока продолжаются переговоры (с Россией, - ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", - сказал Боррель.

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Он добавил, что министры также проведут видеоконференцию с госсекретарем США Энтони Блинкеным для координации усилий.

"Он проинформирует нас о решении по эвакуации, возможно у него есть какая-то дополнительная информация", - сказал Боррель.

Боррель отметил, что главным вопросом встречи в Брюсселе будет ситуация на границе Украины. "Мы продолжаем выстраивать нашу позицию в отношении российских попыток взорвать структуру безопасности в Европе и восстановить сферы влияния", - добавил он.

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Напомним, Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Темы: ЕСдипломатические отношенияУкраинаРосcия
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