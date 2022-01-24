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Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Понедельник, 24 января 2022, 15:32
фото с фейсбук

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали пророссийского представителя от Нидерландов Тини Кокса.

Как сообщает "Европейская правда", за Кокса отдали голоса 164 делегата.

Руководитель постоянной делегации Верховной рады Мария Мезенцева, выдвинутая альтернативным кандидатом, получила 80 голосов.

Тини Кокс – нидерландский парламентарий, лидер группы крайнелевых, в которую входят европейские коммунисты и подобные политические силы.

Кокса считают открытым агентом Кремля и эффективным лоббистом интересов РФ в Ассамблее. Именно Тини Кокс был автором докладов о снятии санкций с российской делегации в Ассамблее, благодаря чему российская делегация вернулась в ПАСЕ в 2019 году.

Тини Кокс заменит на посту предыдущего президента Ассамблеи Рика Дамса.

Ранее ЕП прогнозировала, что председательство Кокса станет непростым периодом для украинской делегации.

Темы: ПАСЕРосcия


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