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ЕС планирует расширить санкции против России из-за аннексии Крыма - Spiegel

Понедельник, 24 января 2022, 16:24
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Евросоюз хочет ввести дополнительные санкции против России в связи с аннексией Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написало немецкое издание Spiegel Online, ссылаясь на конфиденциальный документ посольства Германии в Брюсселе.

Согласно документу, несколько стран на встрече представителей ЕС призвали к новым ограничительным мерам. Согласно сообщению, в документе говорится, что это "необходимый ответ России в связи с продолжающейся русификацией присоединенных территорий".

В санкционный список, созданный вскоре после аннексии Крыма Россией, который с тех пор регулярно расширялся, хотят добавить пять лиц или организаций. Кто конкретно может попасть в список, неизвестно.

Германия изначально имела оговорку к такой идее. Но, по данным издания, МИД Германии провел проверку и после ее завершения дал свое согласие на меры.

Напомним, в понедельник, 24 января, Совет ЕС заявил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Темы: ЕСКрымсанкциианнексия


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