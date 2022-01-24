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"Украинцы об этом не просят": Польша не планирует увеличить военное присутствие в Украине

Понедельник, 24 января 2022, 18:17

Польша готова предоставить Украине военную и гуманитарную помощь в случае вооруженной конфронтации с Россией.

Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох после совещания с участием членов правительства и президента Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl.

Павел Солох сообщил, что во время встречи "обсуждался вопрос коммуникации и предложений, которые будут представлены на обсуждении с союзниками".

"Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", – сказал председатель бюро.

"Обсуждался вопрос военной помощи. Пока я не могу поделиться деталями", - добавил он. Солох заявил, что "важнейшим сейчас является координация между союзниками".

"Если мы будем иметь дело с вооруженной конфронтацией, то важнейшей была бы военная и гуманитарная помощь. Очень важна деятельность в политическом измерении и формирование единого месседжа со стороны западных стран", - отметил председатель Бюро национальной безопасности.

"Сейчас об увеличении наших войск в Украине речь не идет. Украинцы тоже этого не просят. Мы пытаемся согласовывать все действия с нашими союзниками", – добавил он.

Также, по его словам, в ближайшее время ожидаются польско-американские консультации по этой теме.

Как сообщалось, Североатлантический альянс приводит силы в готовность и отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

Темы: ПольшаРосcияармия


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