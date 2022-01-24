В Раде призвали Бундестаг пересмотреть политику Германии по отношению к Украине

Комитет по интеграции Украины в ЕС и комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству обратились с общим письмом в Бундестаг с призывом к немецким депутатам пересмотреть политику Германии в отношении Украины на фоне российской угрозы.

Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента, пишет "Европейская правда".

"Поведение Германии в последние дни подвешивает наши хорошие отношения с этой страной. В ситуации, в которой оказалась Украина, не вооружать нас и еще и препятствовать делать это партнерам – безответственно и недальновидно. И здесь не может быть двусмысленностей, а какие-либо оправдания такой политики неубедительны. Потому что это политика не умиротворения, а поощрения к войне. И об этом в Германии знают лучше, чем где бы то ни было", - прокомментировала письмо председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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От комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству документ подписал его председатель Александр Мережко.

В письме отмечается, что "предотвращение войны может сработать, если вы вводите превентивные санкции, и если мы настолько хорошо оснащены и квалифицированы, что риск будет слишком высоким, чтобы даже начать войну".

"Ваше правительство, к сожалению, решило не помогать нам в оснащении, хорошо зная, насколько российские войска были модернизированы за последние годы", - сказано в письме.

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Украинские парламентарии призывают немецких коллег не разделять такой подход.

"Мы ценим возможность предоставления Украине мобильного военного госпиталя. Будучи искренне благодарны за любую поддержку, однако хотим понять – значит вы ожидаете войны, и именно так вы определяете эффективную поддержку тем, на кого, скорее всего, нападут?" – говорится в письме.

Кроме этого, народные депутаты напоминают, что газопровод "Северный поток-2" "делает поставляемый через Украину газ ненужным, а значит, делает нас более уязвимыми. Более того, этот шаг также ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и Германии".