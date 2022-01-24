Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Раде призвали Бундестаг пересмотреть политику Германии по отношению к Украине

Понедельник, 24 января 2022, 17:53

Комитет по интеграции Украины в ЕС и комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству обратились с общим письмом в Бундестаг с призывом к немецким депутатам пересмотреть политику Германии в отношении Украины на фоне российской угрозы.

Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента, пишет "Европейская правда".

"Поведение Германии в последние дни подвешивает наши хорошие отношения с этой страной. В ситуации, в которой оказалась Украина, не вооружать нас и еще и препятствовать делать это партнерам – безответственно и недальновидно. И здесь не может быть двусмысленностей, а какие-либо оправдания такой политики неубедительны. Потому что это политика не умиротворения, а поощрения к войне. И об этом в Германии знают лучше, чем где бы то ни было", - прокомментировала письмо председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Реклама:

От комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству документ подписал его председатель Александр Мережко.

В письме отмечается, что "предотвращение войны может сработать, если вы вводите превентивные санкции, и если мы настолько хорошо оснащены и квалифицированы, что риск будет слишком высоким, чтобы даже начать войну".

"Ваше правительство, к сожалению, решило не помогать нам в оснащении, хорошо зная, насколько российские войска были модернизированы за последние годы", - сказано в письме.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские парламентарии призывают немецких коллег не разделять такой подход.

"Мы ценим возможность предоставления Украине мобильного военного госпиталя. Будучи искренне благодарны за любую поддержку, однако хотим понять – значит вы ожидаете войны, и именно так вы определяете эффективную поддержку тем, на кого, скорее всего, нападут?" – говорится в письме.

Кроме этого, народные депутаты напоминают, что газопровод "Северный поток-2" "делает поставляемый через Украину газ ненужным, а значит, делает нас более уязвимыми. Более того, этот шаг также ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и Германии".

Темы: ГерманияУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: