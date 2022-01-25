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Зеленский проведет день рождения на работе – пресс-секретарь

Вторник, 25 января 2022, 07:17
Зеленский проведет день рождения на работе – пресс-секретарь
Владимир Зеленский, фото ОП

Глава государства Владимир Зеленский проведет свой день рождения – 25 января – на работе, поздравить его можно, перечислив средства на благотворительность.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые коллеги, сегодня команда Офиса президента и я лично рады поздравить Владимира Зеленского с днем ​​рождения. Позже при встрече пожелаю ему крепкого здоровья и неистощимой энергии преодолевать вызовы, которые встали перед Украиной. А также твердой веры в собственные убеждения, потому что вижу – они искренни и правильны.

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Также, коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела.

Если у кого-то есть желание приобщиться к инициативе, далее – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их – будет лучшим подарком для президента Украины в этот день".

Детали: Реквизиты, предоставленные пресс-секретарем Зеленского:

ВИДЕО ДНЯ

Дом ребенка "Антошка", Краматорск

Созданный в 1943 году, за 75 лет существования выпустил около 4000 питомцев, каждый второй ребенок нашел новую семью. Рассчитан на 120 коек, 10 из которых – в отделении медико-социальной реабилитации. На сегодняшний день приютил более 100 детей, из которых треть – дети с инвалидностью, дети с задержкой развития, ВИЧ-положительные. В доме находятся дети с рождения до 4 лет.

КНП "Краматорский дом ребенка Антошка"

UA 093355480000026009053630903

АО КБ "Приватбанк"

ЕГРПОУ: 05493800

Назначение платежа: благотворительность

Руководитель: Романов Анатолий Алексеевич

Телефон: 050 048 46 74

Областной дом ребенка №1, Львов

Создан еще в довоенные годы. Здесь живут детки от рождения до 3-х лет или до 4-х, если с инвалидностью. Это лишенные родительской опеки, дети-сироты из социально-неадаптированных семей, дети, от которых отказались родители, из многодетных семей, дети, родители которых находятся в местах лишения свободы, дети с инвалидностью с разнообразными врожденными и приобретенными пороками. Сейчас на воспитании – 68 детей.

КЗ Львовского областного совета Дом ребенка №1

RU 888201720344251006300029209

Государственная казначейская служба Украины

ЕГРПОУ: 01984369

Счет спецфонда, назначение платежа: благотворительность

Руководитель: Качановская Галина Петровна

Телефон: 095 418 52 80

Боярский дом ребенка

Созданный с целью ухода, воспитания, медицинской и социальной реабилитации детей-сирот, оставшихся без попечения родителей детей, родители которых не имеют возможности их воспитывать, а также детей с недостатками физического и умственного развития. В заведении 103 ребенка, каждый пятый - с инвалидностью. На территории есть недостройка. Отдельный корпус стоит незавершенным с 1989 года.

КЗ Киевского областного совета "Специализированный областной дом ребенка г.Боярка"

RU 648201720314251004302019074

Государственная казначейская служба Украины

МФО : 820172

УГРПОУ: 01994681

Назначение платежа: благотворительность

Руководитель (Председатель комиссии по реорганизации): Козырь Елена Александровна

Телефон: 097 740 90 18

Криворожская городская детская больница №4

Больница принимает детей от 0 до 17 лет. Имеет стационар и консультативно диагностический центр. 120 сотрудников и 3 основных отделения – гастроэнтерологическое, инфекционное, педиатрическое. Заведение требует модернизации.

КНП "Криворожская городская детская больница №4" Криворожского городского совета

UA253052990000026004030400679

АО КБ "Приватбанк"

ЕГРПОУ 02007259

Назначение платежа: благотворительность

Руководитель: Кизяковская Ирина Павловна

Телефон: 067 914 09 07

Детская городская больница, Полтава.

Является многопрофильным специализированным учреждением, которое оказывает лечебно диагностическую, консультативную помощь детям из города и области от 0 до 18 лет, единственным в области медицинским учреждением по проведению специализированной хирургической помощи, лечению детей с онкогематологической и эндокринной патологией. На сегодняшний день требует реконструкции и модернизации.

КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета"

RU 753052990000026001041209464

АО КБ "Приватбанк" г. Полтава

МФО 305299

ЕГРПОУ 01999684

Счет спецфонда, назначение платежа: благотворительность

Руководитель: Савченко Лариса Петровна

Телефон: 050 230 10 67

Украинская правда
Темы: Зеленский
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