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В Украину привезут меч гетмана Сагайдачного

Вторник, 25 января 2022, 12:51
В Украину привезут меч гетмана Сагайдачного

В Украину временно привезут для экспонирования меч гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, хранящийся в Кракове.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, меч должен быть привезен в 2022 году, к 400-летию смерти гетмана.

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"После успеха с экспонированием Конституции Пилипа Орлика, продолжаем эту успешную практику. Важно, чтобы украинцы вживую могли увидеть бесценные для истории Украины достопримечательности. Решение привезти меч Петра Сагайдачного в Украину уже устно согласовал министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский", – сообщил Александр Ткаченко.

Меч Петра Сагайдачного хранится в оружействе Вавельского королевского замка в Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой, королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за вклад казаков в победу в Хотинской битве с армией Османской империи.

Напомним, к 30-летию независимости Украины в страну впервые привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика, хранящуюся в Швеции.

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Темы: Польшаистория
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