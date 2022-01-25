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Макрон созвонится с Путиным, чтобы услышать разъяснение намерений по Украине

Вторник, 25 января 2022, 20:24
Макрон созвонится с Путиным, чтобы услышать разъяснение намерений по Украине
Путин и Макрон разговаривают по видеосвязи в 2020 году. фото: getty images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попросит разъяснений у президента РФ Владимира Путина относительно намерений России по Украине во время телефонного разговора в пятницу.

Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Макрон сказал, что надеется, что его телефонный разговор с Путиным в пятницу приведет к "требовательному диалогу и получению разъяснений".

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Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули свою поддержку Украины при общении с прессой и подтвердили свою позицию, что Россия заплатит высокую цену, если нападет на Украину.

Два лидера выступили с заявлениями перед возобновлением переговоров в Нормандском формате на уровне советников, которые должны встретиться в Париже в среду.

Тем временем НАТО объявил в понедельник, что переводит свои силы в состояние готовности и усиливает свой восточный флаг дополнительными кораблями и истребителями.

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Россия отрицает свои планы по вторжению в Украину, но требует от США и НАТО юридических гарантий безопасности.

Во вторник Кремль заявил, что с большой тревогой наблюдает за тем, как Соединенные Штаты привели в боевую готовность 8,5 тысяч военнослужащих, чтобы быть готовыми к развертыванию в Европе в случае эскалации вокруг Украины.

Темы: МакронПутинРосcияФранциявойна
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