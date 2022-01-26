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Премьер-министр Хорватии извинился перед украинцами за заявления президента

Среда, 26 января 2022, 07:20
Премьер-министр Хорватии извинился перед украинцами за заявления президента
Фото из Twitter Vlada Republike Hrvatske

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление президента страны Зорана Милановича.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление премьера размещено на twitter-странице хорватского правительства.

"Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности",- заявил он.

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Напомним, во вторник 25 января президент Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

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Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал: "Мы не будем иметь с этим ничего общего, и нет ничего. Если будет эскалация, мы выведем (из региона) последнего хорватского солдата... Украине не место в НАТО". Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек", – среди прочего заявил он.

На это заявление уже отреагировал украинский МИД, пригласив посла Хорватии Аницу Джамич.

"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - заявили в МИДе.

Темы: ХорватияНАТОЕвромайданмеждународные отношения
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