Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Forbes: Российские миллиардеры потеряли 28 млрд долларов из-за агрессии РФ против Украины

Среда, 26 января 2022, 10:06
фото: pixabay

С 20 декабря 2021 года по 25 января 2022-го совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 миллиарда долларов из-за российской агрессии против Украины и информации о возможном вторжении РФ на территорию соседнего государства.

Источник: российский Forbes

Детали: Согласно подсчетам журнала, за месяц состояние сократилось у 76 из 104 миллиардеров РФ из списка Forbes.

При этом десять человек потеряли больше одного миллиарда долларов.

Больше других потеряли основные владельцы "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (-2,1 млрд дол.) и Геннадий Тимченко (-1,9 млрд дол.).

В относительном выражении больше всего сократилось состояние владельца производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова — оценка его состояния уменьшилась за месяц почти на 50%.

Отмечается, что это связано с внутренними проблемами компании, а не с геополитической напряженностью.

На втором месте по потерям в относительном выражении оказался основатель "Яндекса" Аркадий Волож – его состояние сократилось на 26% (минус 600 миллионов, до 1,7 миллиарда долларов).

На третьем месте идет основатель TCS Group Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.

список миллиардеров РФ, которые за месяц потеряли больше одного миллиарда долларов:
список миллиардеров РФ, которые за месяц потеряли больше одного миллиарда долларов
российский Forbes

Украинская правда
Темы: РосcияолигархиденьгинападениеУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Новости 31 января: сотрудничество Украины, Британии и Польши, МВД о возможных провокациях

Все новости...
Росcия
Минюст рассказал, как Россия срывала слушание дела против нее в ЕСПЧ
РФ начала крупные военные учения в Черном море
Украина предупредила суд в Страсбурге, что РФ готовит вторжение
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...