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Forbes: Российские миллиардеры потеряли 28 млрд долларов из-за агрессии РФ против Украины

Среда, 26 января 2022, 09:06
Forbes: Российские миллиардеры потеряли 28 млрд долларов из-за агрессии РФ против Украины
фото: pixabay

С 20 декабря 2021 года по 25 января 2022-го совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 миллиарда долларов из-за российской агрессии против Украины и информации о возможном вторжении РФ на территорию соседнего государства.

Источник: российский Forbes

Детали: Согласно подсчетам журнала, за месяц состояние сократилось у 76 из 104 миллиардеров РФ из списка Forbes.

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При этом десять человек потеряли больше одного миллиарда долларов.

Больше других потеряли основные владельцы "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (-2,1 млрд дол.) и Геннадий Тимченко (-1,9 млрд дол.).

В относительном выражении больше всего сократилось состояние владельца производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова — оценка его состояния уменьшилась за месяц почти на 50%.

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Отмечается, что это связано с внутренними проблемами компании, а не с геополитической напряженностью.

На втором месте по потерям в относительном выражении оказался основатель "Яндекса" Аркадий Волож – его состояние сократилось на 26% (минус 600 миллионов, до 1,7 миллиарда долларов).

На третьем месте идет основатель TCS Group Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.

список миллиардеров РФ, которые за месяц потеряли больше одного миллиарда долларов:
список миллиардеров РФ, которые за месяц потеряли больше одного миллиарда долларов
российский Forbes

Украинская правда
Темы: РосcияолигархиденьгинападениеУкраина
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