Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия выдвинула подразделения мотострелковой дивизии на полигоны Ростовской области

Среда, 26 января 2022, 13:10
Россия выдвинула подразделения мотострелковой дивизии на полигоны Ростовской области
фото Минобороны РФ

В Ростовской области подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей на полигоны, где будут проведены учения.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Отмечается, что мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

Реклама:

Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на различном удалении от пунктов постоянной дислокации.

Сообщается, что по прибытии в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения. На завершающем этапе с ними будут проведены учения с боевой стрельбой.

Напомним: Ростовская область РФ граничит с Украиной.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: