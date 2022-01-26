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Россия выдвинула подразделения мотострелковой дивизии на полигоны Ростовской области

Среда, 26 января 2022, 14:10
фото Минобороны РФ

В Ростовской области подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей на полигоны, где будут проведены учения.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Отмечается, что мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на различном удалении от пунктов постоянной дислокации.

Сообщается, что по прибытии в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения. На завершающем этапе с ними будут проведены учения с боевой стрельбой.

Напомним: Ростовская область РФ граничит с Украиной.

Темы: Росcиявойна


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