Россия выдвинула подразделения мотострелковой дивизии на полигоны Ростовской области

В Ростовской области подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей на полигоны, где будут проведены учения.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Отмечается, что мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

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Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на различном удалении от пунктов постоянной дислокации.

Сообщается, что по прибытии в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения. На завершающем этапе с ними будут проведены учения с боевой стрельбой.

Напомним: Ростовская область РФ граничит с Украиной.