Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Госдепе США допускают, что Олимпиада в Пекине повлияет на планы Путина

Среда, 26 января 2022, 16:19
В Госдепе США допускают, что Олимпиада в Пекине повлияет на планы Путина
Венди Шерман в Брюсселе в штаб-квартире НАТО после переговоров с россиянами 12 января 2022 года. фото: getty images

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман допускает, что зимние Олимпийские игры в Пекине могут повлиять на планы президента РФ Владимира Путина по поводу возможного нападения на Украину.

Об этом она заявила в ходе дискуссии, организованной YES и Фондом Пинчука, сообщает "Европейская правда".

"Мы ясно видим все признаки того, что он (президент Путин. - Ред.) собирается применить военную силу, возможно, сейчас или в середине февраля. Мы все знаем, что Олимпийские игры в Пекине начинаются 4 февраля - тогда будет церемония открытия, где ожидается присутствие Путина.

Реклама:

Я не думаю, что президент Си Цзиньпин будет в восторге, если президент Путин использует этот момент для захвата Украины. Так что это может повлиять на его тайминг и мысли", - заявила Шерман.

Она добавила, что Владимир Путин не хочет, чтобы Украина когда-нибудь попала в НАТО, но сами его действия заставляют людей в Украине больше думать о том, что они должны быть в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАРосcиявойнаПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Чехия утвердила решение подарить Украине 4 тысячи артиллерийских боеприпасов
НАТО официально отказал России в выполнении требования не принимать Украину
Трюдо: Канада предоставит Украине "нелетальное оборудование и поделится разведданными"
"России было бы глупо нападать на Украину" – Эрдоган
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: