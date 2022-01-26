В Госдепе США допускают, что Олимпиада в Пекине повлияет на планы Путина

Венди Шерман в Брюсселе в штаб-квартире НАТО после переговоров с россиянами 12 января 2022 года. фото: getty images

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман допускает, что зимние Олимпийские игры в Пекине могут повлиять на планы президента РФ Владимира Путина по поводу возможного нападения на Украину.

Об этом она заявила в ходе дискуссии, организованной YES и Фондом Пинчука, сообщает "Европейская правда".

"Мы ясно видим все признаки того, что он (президент Путин. - Ред.) собирается применить военную силу, возможно, сейчас или в середине февраля. Мы все знаем, что Олимпийские игры в Пекине начинаются 4 февраля - тогда будет церемония открытия, где ожидается присутствие Путина.

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Я не думаю, что президент Си Цзиньпин будет в восторге, если президент Путин использует этот момент для захвата Украины. Так что это может повлиять на его тайминг и мысли", - заявила Шерман.

Она добавила, что Владимир Путин не хочет, чтобы Украина когда-нибудь попала в НАТО, но сами его действия заставляют людей в Украине больше думать о том, что они должны быть в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.