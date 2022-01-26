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Столтенберг рассказал, что НАТО ответил на требования Кремля по безопасности

Среда, 26 января 2022, 20:07
Столтенберг рассказал, что НАТО ответил на требования Кремля по безопасности
Генсек Нато Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

НАТО в среду параллельно с США передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, в документе изложены три сферы, где НАТО видит возможности для прогресса в отношениях с РФ.

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Первая сфера касается отношений НАТО-Россия.

"Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, что усложнило наш диалог. Поэтому мы должны восстановить наши соответствующие офисы в Москве и Стокгольме. Мы также должны использовать наши существующие военные каналы связи, чтобы увеличивать прозрачность и уменьшать риски", - заявил Столтенберг.

Вторая сфера касается европейской безопасности и включает в том числе ситуацию в и вокруг Украины.

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"Мы готовы выслушать беспокойство России, готовы к реальному общению по поводу того, как укрепить фундаментальные принципы европейской безопасности, соблюдать которые мы обязались, начиная с Хельсинкских соглашений. Это включает право каждой страны выбирать свои договоренности в области безопасности", - сказал Йенс Столенберг.

Он подчеркнул, что Россия должна воздержаться от агрессивной риторики и злонамеренных действий, а также должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран.

Третья сфера касается уменьшения рисков, прозрачности и контроля над вооружением. НАТО предлагает РФ проводить общие брифинги по поводу учений и ядерной политики в рамках Совета Россия-НАТО.

Кроме того, НАТО предлагает модернизировать венский документ о военной прозрачности и работать над уменьшением космических и кибернетических угроз, а также проводить консультации для уменьшения инцидентов в воздухе и на море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.

В среду вечером Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум.

Темы: НАТОРосcияУкраина
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