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Россия провела артиллерийские стрельбы в Балтийском море, в учениях задействовали 20 кораблей

Четверг, 27 января 2022, 15:05
Россия провела артиллерийские стрельбы в Балтийском море, в учениях задействовали 20 кораблей
фото: известия

Корабли Балтийского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в рамках масштабных учений, в которых задействовано около 20 боевых кораблей.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

"В рамках плановой учебы Балтийского флота на полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипажи боевых кораблей успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения противника", - говорится в заявлении.

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Стрельбы производились экипажами трех малых ракетных кораблей. В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из мыса Таран в Калининградской области.

Кроме того, экипажи двух малых противолодочных кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели.

Они также осуществили постановку оборонных минных изгородей в заданных районах с использованием обучающих мин, которые позже обезвредили тральщики.

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В учениях Балтийского флота РФ принимают участие около 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота, самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Темы: Росcиякорабли
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