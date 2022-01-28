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Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

Пятница, 28 января 2022, 15:05
Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину
ФОТО: GETTY IMAGES

Руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что Россия готова атаковать Украину, но окончательное решение еще не принято.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю, что решение о нападении еще не принято", – заявил Каль.

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"Кризис может развиваться тысячами способов", - отметил он, перечислив несколько возможных сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержке сепаратистов на востоке Украины и продвижению линии разграничения.

По словам главы разведки, неизвестно, удовлетворят ли текущие переговоры с Западом требования Путина.

"Учитывая его далеко идущие требования, это будет непросто", - добавил Каль.

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Он отказался комментировать, какие санкции следует применять против России в случае нападения, но поддержал подход Германии, который держит Москву в неизвестности, какие шаги она может предпринять.

"Это то, что делает Путин", - сказал Каль.

Напомним, посол США в Москве Джон Салливан заявил в пятницу, что Россия говорит, что не хочет войны, но положила "пистолет на стол" в своих переговорах с Соединенными Штатами, сгруппировав войска на границах Украины.

Темы: ГерманияразведкаРосcияУкраина
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