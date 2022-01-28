Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский рассказал, что будет делать, если Россия нападет на Германию

Пятница, 28 января 2022, 18:50
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в случае российской угрозы или нападения России на Германию Украина готова оказать помощь германскому народу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в разговоре с иностранными журналистами в пятницу.

Так Зеленский прокомментировал позицию немецкого правительства по непредоставлению оборонного оружия Украине.

"Об оружии. Очень важно давать и помогать тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, немецкому народу, чтобы вы чувствовали то же, что чувствуем мы. Чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Я вам не желаю", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, когда-то во время общения с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель Зеленский спросил ее, работала бы Германия над "Северным потоком-2", если бы на ее границах были российские войска. Что ответила Меркель президент не рассказал.

По его словам, если бы Германия столкнулась с российской угрозой, Украина была бы готова оказать соответствующую помощь.

"Я вам не желаю происходящего у нас… Но знайте: если так будет, мы точно вам поможем", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что с начала войны с 2014 года Германия поддерживала Украину – и воплощение реформ, и функционирование Нормандского формата, а также поддержала Украину на последней встрече политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Париже 26 января.

Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на поддержку Германией пути Украины в ЕС и НАТО.

"Есть другое направление, где от Германии многое зависит. Это и консолидация в Альянсе по поддержке Украины, и не на словах, а реально, в конкретных действиях, по поводу будущего членства Украины в ЕС… Именно вы (Германия) имеете влияние на эти государства. И потому мы ожидаем, что вы нам поможете в таких направлениях", - отметил Зеленский.

Зеленский также призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Темы: ЗеленскийГерманияоружиеРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Санкции США призваны разрушить экономику России полностью – NYT

Главные новости субботы и ночи: третий Covid-рекорд подряд, британские войска

Россия перенесла учения своего флота у берегов Ирландии после скандала

СМИ: Трюдо с семьей переехали в "секретное место" на фоне протестов дальнобойщиков в Оттаве

фотоНа Киевщине произошло двойное убийство – полиция

Посольство США призывает американцев уезжать из Украины уже сейчас

Все новости...
Зеленский
Зеленский о российских властях: Тупо цинизм high level
Украина не Титаник: Зеленский возмутился эвакуацией некоторых западных дипломатов
Зеленский уверяет, что у него нет недопониманий с Байденом, но может иметь от него секреты
Последние новости
09:26
Санкции США призваны разрушить экономику России полностью – NYT
08:45
Олимпиада: еще один тренер сборной Украины заразился коронавирусом
08:21
Ковид: в Украине более 24 тысяч новых заражений
08:00
Главные новости субботы и ночи: третий Covid-рекорд подряд, британские войска
07:25
Вторые сутки на Донбассе — "тишина"
06:50
Россия перенесла учения своего флота у берегов Ирландии после скандала
06:10
В Конго более 50 человек приговорили к смертной казни в деле об убийствах экспертов ООН
05:30
Франция — первая в мире по суточной распространенности Covid, далее Индия и Бразилия
04:29
В Китае — вспышка COVID-случаев среди спортсменов и чиновников на Олимпиаде
03:30
СМИ: Трюдо с семьей переехали в "секретное место" на фоне протестов дальнобойщиков в Оттаве
Все новости...