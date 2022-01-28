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Зеленский рассказал, что будет делать, если Россия нападет на Германию

Пятница, 28 января 2022, 17:50
Зеленский рассказал, что будет делать, если Россия нападет на Германию
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в случае российской угрозы или нападения России на Германию Украина готова оказать помощь германскому народу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в разговоре с иностранными журналистами в пятницу.

Так Зеленский прокомментировал позицию немецкого правительства по непредоставлению оборонного оружия Украине.

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"Об оружии. Очень важно давать и помогать тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, немецкому народу, чтобы вы чувствовали то же, что чувствуем мы. Чтобы вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Я вам не желаю", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, когда-то во время общения с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель Зеленский спросил ее, работала бы Германия над "Северным потоком-2", если бы на ее границах были российские войска. Что ответила Меркель президент не рассказал.

По его словам, если бы Германия столкнулась с российской угрозой, Украина была бы готова оказать соответствующую помощь.

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"Я вам не желаю происходящего у нас… Но знайте: если так будет, мы точно вам поможем", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что с начала войны с 2014 года Германия поддерживала Украину – и воплощение реформ, и функционирование Нормандского формата, а также поддержала Украину на последней встрече политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Париже 26 января.

Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на поддержку Германией пути Украины в ЕС и НАТО.

"Есть другое направление, где от Германии многое зависит. Это и консолидация в Альянсе по поддержке Украины, и не на словах, а реально, в конкретных действиях, по поводу будущего членства Украины в ЕС… Именно вы (Германия) имеете влияние на эти государства. И потому мы ожидаем, что вы нам поможете в таких направлениях", - отметил Зеленский.

Зеленский также призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Темы: ЗеленскийГерманияоружиеРосcия
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