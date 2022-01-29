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У президента Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

Суббота, 29 января 2022, 17:36
У президента Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице
Врбетице на карте Чехии, иллюстрация Euronews

Полиция Чехии проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб о взрывах складов вооружений в селе Врбетице в 2014 году, выявление новой информации о которых привело в апреле 2021 года к дипломатическому скандалу и резкому ухудшению отношений между Чешской Республикой и Российской Федерацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Радио Прага".

В сообщении, направленном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности агентов российской военной разведки ГРУ к взрывам, в результате которых погибли два человека и был причинен огромный финансовый ущерб.

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Об уничтожении документа BIS (Служба безопасности и информации, контрразведки) полиция узнала в момент проверки соблюдения Пражским Градом режима работы с такой секретной информацией. Эксперты намеревались выяснить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые имели право ознакомиться с ним.

Сообщения Службы безопасности и информации назначались исключительно президенту страны Милошу Земану, ближайшие сотрудники канцелярии главы государства, например, канцлер Вратислав Минарж и советник Мартин Неедлы, свидетельств о прохождении ими проверки на работу с засекреченными документами так и не получили.

Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" двойного агента Сергея Скрипача, было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами.

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Президентский канцлер Вратислав Минарж информацию об уничтожении секретной бумаги официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упомянутый материал могли прочитать лица, которые на это не имеют права. Глава комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

Напомним, взрывы в военном комплексе в чешском Врбетице состоялись 16 октября и 3 декабря 2014, что повлекло за собой уничтожение складов №16 и №12. Погибли два человека.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Темы: Чехияоружие
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