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РосСМИ: В начале года Россия проведет учения стратегических ядерных сил

Понедельник, 3 января 2022, 02:30
РосСМИ: В начале года Россия проведет учения стратегических ядерных сил
Фото: РИА Новости

Российское издание сообщает, что в начале 2022 года РФ проведет обучение стратегических ядерных сил, в то время как на 10 января запланированы переговоры Штатов и России, на которых обсудят Украину.

Источник: росСМИ ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России

Дословно: "Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС) РФ пройдут в начале 2022 года".

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Прямая речь: "Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года".

Детали: При этом издание не располагает официальным подтверждением этой информации.

СКШУ с СЯС проводятся ежегодно, как правило в конце "военного" учебного года. Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России.

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Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил, что СКШУ "Восток" и "Гром" планируется провести в 2022 году.

Напомним: Переговоры между США и Россией, которая предъявила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января. 

Темы: Росcияармия
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