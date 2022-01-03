Все области Украины – в "желтой" зоне карантина

По состоянию на 3 января во всех областях Украины и столице действует "желтый" уровень эпидемической опасности.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В целом по стране уровень заболеваемости COVID-19 составляет 172 на 100 тысяч населения при определяющем индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

Реклама:

Для увеличения - нажмите на изображение

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом - в Киеве - 424 на 100 тыс. населения, самый низкий - на Херсонщине - 59.