Киев – в желтой зоне, несмотря на рекорды по распространению Covid

В Украине три региона отнесены к желтому уровню эпидемической опасности, пять регионов – к красному, остальные области – к оранжевому.

Источник: данные Министерства охраны здоровья

Детали: Киев, Полтавская и Харьковская области находятся на желтом уровне карантинных ограничений.

Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области – на красном.

В столице уже два дня улучшается ситуация по уровню госпитализации больных.

Киев уже вторую неделю регулярно демонстрирует рекордные значения суточной заболеваемости Covid-19, но в расчете на все населения этот показатель остается в пределах нормы до 20% на 100 тысяч жителей.

За сутки 14 февраля в Киеве зафиксировали рекордные 4 584 случая Covid-19, всего в Украине – 29 724 случая.