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Киев – в желтой зоне, несмотря на рекорды по распространению Covid

Вторник, 15 февраля 2022, 10:27

В Украине три региона отнесены к желтому уровню эпидемической опасности, пять регионов – к красному, остальные области – к оранжевому.

Источник: данные Министерства охраны здоровья

Детали: Киев, Полтавская и Харьковская области находятся на желтом уровне карантинных ограничений.

Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области – на красном.

В столице уже два дня улучшается ситуация по уровню госпитализации больных.

 

Киев уже вторую неделю регулярно демонстрирует рекордные значения суточной заболеваемости Covid-19, но в расчете на все населения этот показатель остается в пределах нормы до 20% на 100 тысяч жителей. 

За сутки 14 февраля в Киеве зафиксировали рекордные 4 584 случая Covid-19, всего в Украине – 29 724 случая.

Алена Рощенко, УП
Темы: эпидзоныкарантинэпидемияCovid-2019


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