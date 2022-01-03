Украинский журналист Цымбалюк сообщил, что уехал из России из-за угрозы безопасности

Украинский журналист и корреспондент агентства УНИАН Роман Цымбалюк, более 10 лет работавший в Москве, покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру. Его обвиняют в экстремизме.

Источник: Цымбалюк в интервью hromadske

Прямая речь Цымбалюка: "Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова.

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Вместо меня пришел (на допрос – ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно не так ли? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить".

Детали: Он добавил, что за последние два месяца почти все ведущие российские пропагандисты предсказывали ему проблемы.

В то же время отмечает, что пока неизвестно, есть ли дело вообще. По словам журналиста, он с адвокатом серьезно относится к таким вызовам и публикациям в российских провластных СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск Интерпола.

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Предыстория: 15 декабря стало известно, что украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка в России обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел.