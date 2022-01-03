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Россия, США, Китай, Британия и Франция заявили о недопущении ядерной войны

Понедельник, 3 января 2022, 18:51
Фото: National Nuclear Security Administration in USA

Лидеры пяти стран, обладающих ядерным оружием, – США, Китая, Великой Британии, Франции и России – выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны.

Источник: совместное заявление лидеров пяти государств о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, обнародованное на сайтах Кремля, Белого дома, Елисейского дворца

Дословно: "Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.

Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. 

Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. 

Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено".

Детали: Лидеры, подписавшие заявление, подтверждают важность противодействия ядерным угрозам, сохранения и соблюдения соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

Они выразили приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательство по статье VI "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем".

Дословно: "Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.

Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. 

Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех". 

Детали: Стороны также утверждают, что "полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности".

Почему это важно: Это заявление появилось на фоне обострения в отношениях России и стран Запада, поскольку РФ наращивает войска вблизи Украины и разведки сообщают о высокой вероятности вторжения российских войск в нашу страну уже в январе 2022 года.

Россия требует от НАТО гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток и не примет Украину в свои члены.

Напомним: 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о "гарантиях безопасности" от НАТО, который Москва передала Вашингтону.

В Белом доме заявили, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В НАТО назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать обеспокоенность Альянса действиями России и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Темы: ядерное оружиеРосcияСШАВеликобританияКитай
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