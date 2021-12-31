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Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ

Пятница, 31 декабря 2021, 06:07
Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ
Фото: СІТ

Продолжается наращивание российских войск на границе с Украиной, к зафиксированным лагерям и складам техники добавились зенитные ракетные комплексы.

Источник: Conflict Intelligence Team

Дословно: "… на фоне объявлений о предстоящих переговорах с США, НАТО и ОБСЕ опрокидывание российских сил в границы продолжается.

В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые, а состав перекидываемой техники расширяется: до танков и самоходных орудий добавились зенитные ракетные комплексы".

Детали: По данным СІТ, наиболее активный переброс войск за последний месяц наблюдался в областях к северо-востоку от украинской границы.

Эти регионы не граничат с оккупированными территориями.

Выявленные ранее места накопления военной техники пополнились еще одним – полигоном "Заезжие Дворы" в Курской области.

Военное присутствие издание зафиксировало и в Белгородской области, и в Крыму.

Напомним: Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, показывают, что Россия продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и вблизи Украины за последние недели.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраинавойна
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