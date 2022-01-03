Саакашвили поставил ультиматум в грузинской тюрьме

Бывший президент Грузии и украинский политик Михаил Саакашвили требует в Руставской тюрьме независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями.

Источник: адвокат Шота Тутберидзе, агентство "Интерфакс-Украина"

Прямая речь адвоката: "Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста".

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Детали: По словам Тутберидзе, Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами.

Адвокаты также требуют от пенитенциарной службы "конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками".

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