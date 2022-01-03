Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Саакашвили поставил ультиматум в грузинской тюрьме

Понедельник, 3 января 2022, 19:55
Саакашвили поставил ультиматум в грузинской тюрьме
Фото Getty Images

Бывший президент Грузии и украинский политик Михаил Саакашвили требует в Руставской тюрьме независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями.

Источник: адвокат Шота Тутберидзе, агентство "Интерфакс-Украина"

Прямая речь адвоката: "Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста".

Реклама:

Детали: По словам Тутберидзе, Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами. 

Адвокаты также требуют от пенитенциарной службы "конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Михаил Саакашвили проходит в Грузии по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в свой адрес – сфальсифицированными.
  • Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 
  • 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 
  • 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори, но 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

Темы: СаакашвилиГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Саакашвили
Саакашвили через соратников начинает предвыборную кампанию в Грузии
В состоянии Саакашвили сохраняется "динамика ухудшения" – группа экспертов
Саакашвили решил заняться помощью украинским детям
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: