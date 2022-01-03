Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Саакашвили поставил ультиматум в грузинской тюрьме

Понедельник, 3 января 2022, 20:55
Фото Getty Images

Бывший президент Грузии и украинский политик Михаил Саакашвили требует в Руставской тюрьме независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями.

Источник: адвокат Шота Тутберидзе, агентство "Интерфакс-Украина"

Прямая речь адвоката: "Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста".

Детали: По словам Тутберидзе, Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами. 

Адвокаты также требуют от пенитенциарной службы "конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками".

Предыстория:

  • Михаил Саакашвили проходит в Грузии по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в свой адрес – сфальсифицированными.
  • Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 
  • 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 
  • 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори, но 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

Темы: СаакашвилиГрузия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

фотоМВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

документАрест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Все новости...
Саакашвили
"Время атаки скоро наступит" – Саакашвили
Саакашвили принудительно перевезли ночью из больницы в тюрьму – Ясько
МИД Украины призвал правительство Грузии относиться к Саакашвили "с уважением"
Последние новости
00:02
США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ
23:31
Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"
23:02
Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти
22:41
60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос
21:50
Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры
21:25
обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг
20:52
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
20:02
Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
19:45
В Киеве возросло количество смертей от Covid
19:05
фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы
Все новости...