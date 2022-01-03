Саакашвили поставил ультиматум в грузинской тюрьме
Понедельник, 3 января 2022, 19:55
Бывший президент Грузии и украинский политик Михаил Саакашвили требует в Руставской тюрьме независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями.
Источник: адвокат Шота Тутберидзе, агентство "Интерфакс-Украина"
Прямая речь адвоката: "Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста".
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Детали: По словам Тутберидзе, Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами.
Адвокаты также требуют от пенитенциарной службы "конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Михаил Саакашвили проходит в Грузии по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в свой адрес – сфальсифицированными.
- Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.
- 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).
- 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори, но 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.