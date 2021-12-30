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Саакашвили принудительно перевезли ночью из больницы в тюрьму – Ясько

Четверг, 30 декабря 2021, 01:55
фото: facebook Саакашвили

Партнерша бывшего грузинского президента, нардепка Елизавета Ясько и адвокат Ника Гварамия заявили, что Михеила Саакашвили вывезли из больницы в Гори.

Источник: Ясько facebook в и Гварамия в facebook

Прямая речь Гварамии: "Михеила Саакашвили похитили из госпиталя Гори. Направление – неизвестность. Его состояние неизвестно".

Прямая речь Ясько: "Михаила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой похитили из госпиталя Гори.

Насильно повалили и в наручниках вывезли в тюрьму в Рустави".

Детали: Ясько сообщила, что никто не знает, в каком состоянии Саакашвили, в сознании он был или нет, когда его перевозили в тюрьму.

Что было раньше: Министерство иностранных дел Украины обратилось к правительству Грузии с призывом уважать права задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили и разрешить ему проходить лечение и реабилитацию.

Предыстория: 

  • 21 декабря президент Владимир Зеленский утверждал, что лично вовлечен в переговоры с грузинскими властями о возможном прохождении лечения Саакашвили в Украине.
  • Партнерша бывшего грузинского президента Елизавета Ясько заявляла, что у Саакашвили случаются провалы в памяти из-за нарушений психического здоровья при пытках тюремщиками в Грузии.
  • 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.

украинская правда
Темы: Саакашвили
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