Саакашвили принудительно перевезли ночью из больницы в тюрьму – Ясько

Партнерша бывшего грузинского президента, нардепка Елизавета Ясько и адвокат Ника Гварамия заявили, что Михеила Саакашвили вывезли из больницы в Гори.

Источник: Ясько facebook в и Гварамия в facebook

Прямая речь Гварамии: "Михеила Саакашвили похитили из госпиталя Гори. Направление – неизвестность. Его состояние неизвестно".

Прямая речь Ясько: "Михаила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой похитили из госпиталя Гори.

Насильно повалили и в наручниках вывезли в тюрьму в Рустави".

Детали: Ясько сообщила, что никто не знает, в каком состоянии Саакашвили, в сознании он был или нет, когда его перевозили в тюрьму.

Что было раньше: Министерство иностранных дел Украины обратилось к правительству Грузии с призывом уважать права задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили и разрешить ему проходить лечение и реабилитацию.

Предыстория: