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Борис Джонсон на этой неделе посетит Украину

Понедельник, 31 января 2022, 10:07
Борис Джонсон на этой неделе посетит Украину
ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе посетит Украину.

Как сообщает "Европейская правда", визит подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер".

Министр пояснил, что благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной происходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию.

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"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", - цитирует Дмитрия Кулебу пресс-служба МИД.

Министр уточнил, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.

Дату визита Джонсона Кулеба не озвучил. На прошлой неделе анонсировался визит главы МИД Британии Лиз Трасс в Украину.

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Ранее пресс-секретарь британского премьера сообщала, что Джонсон планирует визит в страны Восточной Европы "в попытке избежать кровопролития" в регионе, однако не уточнила, куда именно.

Кроме того, на этой неделе Борис Джонсон намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В понедельник японское национальное агентство сообщило, что Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряженности вокруг Украины.

Темы: ВеликобританияУкраина
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