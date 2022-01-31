Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы G7 обнародовали подробные приоритеты по реформам в Украине на 2022 год

Понедельник, 31 января 2022, 11:55

Послы стран "Группы семи" (G7) в Киеве, где председательствует Германия, обнародовали детальные приоритеты работы своей группы на 2022 год.

Документ опубликован на сайте посольства Германии в Украине, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что группа поддержки послов G7 продолжит поощрять Украину к интеграции прав человека и гендерного равенства во все реформы, включая сферы безопасности и обороны, и будет отстаивать инклюзивный подход к реформам с учетом взглядов правительства, парламента, гражданского общества и бизнеса.

Реклама:

Послы G7 выделили три больших группы приоритетов, в которых они будут работать - это справедливые и устойчивые институты, процветающая экономика и безопасная страна.

Первая группа включает продвижение судебной реформы (надлежащее внедрение реформы Высшего совета юстиции и эффективной работы Этического совета, обеспечение эффективной работы комиссии по отбору в Высшую квалификационную комиссию судей, подготовку почвы для возобновления работы ВККС, продолжение реформирования Офиса Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований),

борьбу с коррупцией (принятие и реализация амбициозной Национальной антикоррупционной стратегии, поддержка Национального агентства по предотвращению коррупции, повышение эффективности, независимости и добродетели антикоррупционных институций, в частности НАБУ, САП и АРМА, повышение независимости и эффективности деятельности Высшего антикоррупционного суда) (продолжающаяся приверженность децентрализации и прочному и внедрению и дальнейшая разработка усовершенствованного избирательного кодекса, реформы, направленные на уменьшение чрезмерного экономического влияния на политику, реформы, усиливающие свободу СМИ).

ВИДЕО ДНЯ

Вторая группа приоритетов включает в себя поддержку экономического роста (поддержка сильного независимого НБУ, поддержка дальнейшего плодотворного взаимодействия Украины с международными финансовыми учреждениями, дальнейшее внедрение и мониторинг эффективной, справедливой земельной реформы, прозрачная приватизация государственных предприятий и банков, улучшение корпоративной сферы) и зеленого перехода и энергетических реформ (осуществление реформ в энергетическом секторе, способствующих инвестициям, демонополизации и прозрачности, исследования новых энергетических секторов, таких как (зеленые) водородные технологии и возобновляемые источники энергии, реформы и действия, поддерживающие вклад Украины в глобальные действия по изменению климата).

Третья группа приоритетов касается безопасности и обороны (продолжение выполнения Закона о национальной безопасности и необходимых подзаконных актов, продолжение перехода в демократически подотчетное Министерство обороны во главе с гражданским руководителем и Вооруженных Сил Украины, дальнейшее усиление корпоративного управления в оборонном секторе, реализация реформы Службы безопасности Украины, превращение ее в современный контрразведывательный орган с четко определенными функциями на основе наилучшего евроатлантического опыта, поддержка инициативы Украины по созданию эффективного механизма проверки инвестиций для защиты стратегических отраслей и технологий Украины) и работы правоохранительных органов (продолжение реформирования украинских правоохранительных органов в соответствии с международными стандартами, поддержка введения в действие вновь Бюро экономической безопасности в соответствии с международными стандартами).

Напомним, в декабре прошлого года послы стран Группы семи обсудили с президентом Владимиром Зеленским прогресс реформ в Украине в 2021 году и выразили свои ожидания будущего.

Среди прочего, они призвали украинские власти завершить конкурс по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП, а парламент – принять закон о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших поправок).

Темы: дипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
дипломатические отношения
G20 решили принять в свой состав Африканский союз
"Наказать или повысить?": у Зеленского думают о должности для Резникова
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: