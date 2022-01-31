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Послы G7 обнародовали подробные приоритеты по реформам в Украине на 2022 год

Понедельник, 31 января 2022, 12:55

Послы стран "Группы семи" (G7) в Киеве, где председательствует Германия, обнародовали детальные приоритеты работы своей группы на 2022 год.

Документ опубликован на сайте посольства Германии в Украине, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что группа поддержки послов G7 продолжит поощрять Украину к интеграции прав человека и гендерного равенства во все реформы, включая сферы безопасности и обороны, и будет отстаивать инклюзивный подход к реформам с учетом взглядов правительства, парламента, гражданского общества и бизнеса.

Послы G7 выделили три больших группы приоритетов, в которых они будут работать - это справедливые и устойчивые институты, процветающая экономика и безопасная страна.

Первая группа включает продвижение судебной реформы (надлежащее внедрение реформы Высшего совета юстиции и эффективной работы Этического совета, обеспечение эффективной работы комиссии по отбору в Высшую квалификационную комиссию судей, подготовку почвы для возобновления работы ВККС, продолжение реформирования Офиса Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований),

борьбу с коррупцией (принятие и реализация амбициозной Национальной антикоррупционной стратегии, поддержка Национального агентства по предотвращению коррупции, повышение эффективности, независимости и добродетели антикоррупционных институций, в частности НАБУ, САП и АРМА, повышение независимости и эффективности деятельности Высшего антикоррупционного суда) (продолжающаяся приверженность децентрализации и прочному и внедрению и дальнейшая разработка усовершенствованного избирательного кодекса, реформы, направленные на уменьшение чрезмерного экономического влияния на политику, реформы, усиливающие свободу СМИ).

Вторая группа приоритетов включает в себя поддержку экономического роста (поддержка сильного независимого НБУ, поддержка дальнейшего плодотворного взаимодействия Украины с международными финансовыми учреждениями, дальнейшее внедрение и мониторинг эффективной, справедливой земельной реформы, прозрачная приватизация государственных предприятий и банков, улучшение корпоративной сферы) и зеленого перехода и энергетических реформ (осуществление реформ в энергетическом секторе, способствующих инвестициям, демонополизации и прозрачности, исследования новых энергетических секторов, таких как (зеленые) водородные технологии и возобновляемые источники энергии, реформы и действия, поддерживающие вклад Украины в глобальные действия по изменению климата).

Третья группа приоритетов касается безопасности и обороны (продолжение выполнения Закона о национальной безопасности и необходимых подзаконных актов, продолжение перехода в демократически подотчетное Министерство обороны во главе с гражданским руководителем и Вооруженных Сил Украины, дальнейшее усиление корпоративного управления в оборонном секторе, реализация реформы Службы безопасности Украины, превращение ее в современный контрразведывательный орган с четко определенными функциями на основе наилучшего евроатлантического опыта, поддержка инициативы Украины по созданию эффективного механизма проверки инвестиций для защиты стратегических отраслей и технологий Украины) и работы правоохранительных органов (продолжение реформирования украинских правоохранительных органов в соответствии с международными стандартами, поддержка введения в действие вновь Бюро экономической безопасности в соответствии с международными стандартами).

Напомним, в декабре прошлого года послы стран Группы семи обсудили с президентом Владимиром Зеленским прогресс реформ в Украине в 2021 году и выразили свои ожидания будущего.

Среди прочего, они призвали украинские власти завершить конкурс по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП, а парламент – принять закон о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших поправок).

Темы: дипломатические отношения


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