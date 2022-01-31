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Президент Турции на этой неделе посетит Украину

Понедельник, 31 января 2022, 16:28
фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину на этой неделе.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", - сказал Кулеба, не назвав точную дату визита.

По данным "Европейской правды", Эрдоган приедет в Украину в четверг, 3 февраля. Эту дату уже официально сообщили Киеву. Турецкий лидер приедет в Киев с супругой.

Во время визита планируется юбилейное 10-е заседание Стратегического совета - двустороннего органа, который возглавляют президенты.

Как известно, Эрдоган в последние недели не раз предлагал посредничество Турции в переговорах между Украиной и Россией.

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Темы: Турция


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