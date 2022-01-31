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Франция отправляет фрегат в Черное море

Понедельник, 31 января 2022, 17:46
Франция отправляет фрегат в Черное море
Французский фрегат возле берегов Корсики в Средиземноморье. Фото: Getty Images

Франция отправляет фрегат в Черное море на фоне напряженности, вызванной концентрацией российских войск на границе Украины.

Об этом пишет испанское агентство EFE, сообщает "Европейская правда".

Фрегат, который должен провести три недели в Черном море, входит в состав морской группы авианосца "Шарль де Голль", которая в период с февраля по апрель будет выполнять миссии в восточном Средиземноморье.

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По данным французских СМИ, "Шарль де Голль" 1 февраля выйдет из порта Тулон и направится на выполнение миссии. На борту корабля 1200 моряков, 22 истребителя Rafale, 2 самолета-разведчика и 3 вертолета.

Авианосец будут сопровождать 3 фрегата, корабль снабжения и ударная атомная подводная лодка.

Ранее министр иностранных дел Франции повторил предупреждение президенту РФ Владимиру Путину о том, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия.

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Напомним, главы МИД Франции и Германии прибудут с визитом в Украину 7-8 февраля. На следующей неделе ожидается визит министра иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Темы: ФранцияЧерное морефлотНАТО
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