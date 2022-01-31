В Латвии коалиция договорилась отправить военных инструкторов в Украину

Руководящая коалиция Латвии достигла договоренности об отправке в Украину солдат-инструкторов, которые будут работать вместе с канадскими инструкторами, уже оказывающими поддержку Украине.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Глава фракции "Для развития/За!" в Сейме Юрис Пуце отметил, что во вторник, 1 февраля, правительство рассмотрит это предложение, а Сейм примет решение об участии латвийских военнослужащих в координируемой Канадой программе поддержки развития вооруженных сил Украины.

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По словам Пуце, ​​это очень важно как с учетом ситуации с безопасностью в регионе вокруг Украины, так и потому, что военное сотрудничество Латвии с Канадой продолжается. Канада становится одним из важнейших партнеров Латвии в сфере государственной обороны, подытожил депутат.

Как сообщалось, Министерство обороны Латвии подготовило проект Сейма по решению отправить военнослужащих Национальных вооруженных сил на учебную операцию в Украине.

21 января Минобороны Латвии сообщило, что в ответ на агрессию России Латвия отправит в Украину зенитные ракеты Stinger, индивидуальное обмундирование и сухие продукты питания.

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