Ермак поговорит с представителями Франции и Германии перед их визитом в Москву
Вторник, 4 января 2022, 16:26
Глава Офиса президента Андрей Ермак проведет телефонный разговор с представителями европейских стран "нормандского формата" – Франции и Германии – 4 января.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника Ермака по коммуникациям Дарию Заривну
Прямая речь Заривной: "Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном".
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Детали: Она уточнила, что разговор состоится в преддверии визита советников лидеров Франции и Германии в Москву 6 января.
Плетнер и Бонн посетят столицу России для переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Предыстория:
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