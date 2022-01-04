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Ермак поговорит с представителями Франции и Германии перед их визитом в Москву

Вторник, 4 января 2022, 17:26
Андрей Ермак. Фото ОПУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак проведет телефонный разговор с представителями европейских стран "нормандского формата" – Франции и Германии – 4 января.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника Ермака по коммуникациям Дарию Заривну

Прямая речь Заривной: "Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном".

Детали: Она уточнила, что разговор состоится в преддверии визита советников лидеров Франции и Германии в Москву 6 января.

Плетнер и Бонн посетят столицу России для переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что в первую неделю января политические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России проведут отдельные встречи в разных форматах.
  • 3 янваоя президенты Соединенных Штатов Америки и Украины провели телефонный разговор, посвященный российской угрозе.
  • Вечером 31 декабря Джо Байден по предложению российской стороны провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор с Зеленским имел за цель информировать украинскую сторону об этих переговорах.

Темы: Андрей Ермакнормандский форматГерманияФранция
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