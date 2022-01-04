Ермак поговорит с представителями Франции и Германии перед их визитом в Москву

Глава Офиса президента Андрей Ермак проведет телефонный разговор с представителями европейских стран "нормандского формата" – Франции и Германии – 4 января.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника Ермака по коммуникациям Дарию Заривну

Прямая речь Заривной: "Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном".

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Детали: Она уточнила, что разговор состоится в преддверии визита советников лидеров Франции и Германии в Москву 6 января.

Плетнер и Бонн посетят столицу России для переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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