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"Газовые протесты" в Казахстане: в Алматы полторы сотни задержанных

Вторник, 4 января 2022, 20:49
Газовые протесты в Казахстане: в Алматы полторы сотни задержанных
Фото azattyq.org

4 января в Алматы полиция задержала около полторы сотни человек на двух акциях протеста против роста цен на автогаз.

Источник: местная служба Радио Свобода Радио Азаттык

Детали: На акции группы по созданию Демократической партии Казахстана собравшиеся выступили против роста цен, высказались за улучшение социального положения населения и выразили поддержку протестам в Мангистауской области, где со 2 января требуют снижения цен на автогаз.

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Спустя некоторое время полиция начала задерживать участников митинга, сажать их в автозаки и увозить в неизвестном направлении. В общем задержали около ста человек.

Примерно в это же время десятки членов движения "Проснись, Казахстан" проводили акцию с аналогичными лозунгами недалеко от Парка первого президента в Алматы. Ее участники выразили поддержку протестующим в Жанаозене и в Актау.

По словам активистов, полиция блокировала путь участникам шествия, когда они шли по улице Навои, но задерживала только мужчин – в общем около 50 человек.  

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Сообщается, что среди задержанных в Казахстане – два журналиста Радио Азаттык, которые освещали протесты.

Продолжаются "газовые митинги" и в городе Караганда. Сообщается, сотни людей продолжают стоять на улице в минусовую температуру уже более шести часов подряд. Они поддерживают митингующих в Мангистауской области и выдвинули также и свои требования. Протестующие планируют оставаться до утра.

К месту сбора жителей Караганды прибывают автобусы с сотрудниками отряда спецназначения и Нацгвардии. 

Также в акции присоединились десятки жителей города Жезказган и около сотни людей в городе Сатпаев (оба – в Карагандинской области).

Вечером во вторник правительственная комиссия объявила о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены 50 тенге за литр, но только в Мангистауской области.

Такие действия властей не устраивает другие регионы, и они продолжают акции протеста.

Предыстория:

  • Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые недовольства начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
  • После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
  • В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости горючего провели ночь на вторник на центральных площадях.

Темы: Казахстанмитинги
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