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Британское издание внесло Владимира Кличко в десятку самых богатых боксеров мира

Среда, 5 января 2022, 04:47
ФОТО: GETTY IMAGES

По версии британского издания Manchester Evening News экс-чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Владимир Кличко попал в десятку самых богатых боксеров мира.

Источник: Manchester Evening News

Детали: Издание пишет, что Кличко заработал за свою карьеру 58 млн фунтов (более 2 млрд грн) и что, вероятно, заработал больше всего денег в своих последних двух поединках с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Кличко занял 10-е место в рейтинге.

На первом месте – Флойд Мейвезер (400 млн фунтов).

Кроме того, в топ-10 вошли Джордж Форман (222 млн фунтов), Мэнни Пакьяо (163), Оскар Де Ла Хойя (148), Сауль Альварес (105), Леннокс Льюис (103), Тайсон Фьюри (100) ), Шугар Рэй Леонард (88) и Энтони Джошуа (60).

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Напомним:

  • 28 ноября 2015 года Кличко проиграл по очкам в титульном поединке британцу Тайсону Фьюри и потерял все свои пояса. После этого стороны несколько раз пытались договориться о реванше, но он так и не состоялся.
  • 29 апреля 2017 года Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.
  • 3 августа 2017 года Кличко объявил, что завершает свою спортивную карьеру.

Темы: Виталий Кличкоспорт
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