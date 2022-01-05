Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия его правительства по вакцинации состоит в том, чтобы "разозлить" невакцинированных людей, продолжая усложнять им повседневную жизнь.

Источник: Макрон в Le Parisien, The Guardian

Прямая речь: "Я не собираюсь злить французов… Но по отношению к непривитым, я очень хочу их разозлить. И будем делать это до конца. Это стратегия.

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Мы давим на непривитых, максимально ограничивая их доступ к общественной деятельности. Мы должны им сказать: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не можете пойти на кофе; вы больше не можете пойти в театр. Ты больше не сможешь пойти в кино.

Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином".

Детали: По словам Макрона, Франция привила почти 90% людей, имеющих право на вакцинацию, и "опирается только на очень незначительное меньшинство". Макрон сказал, что Франция уменьшает это меньшинство, "разозлив его еще больше".

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Заявление Макрона прозвучало в то время, когда парламент Франции обсуждал новый закон – в случае его принятия только полностью вакцинированные – а не те, у кого отрицательный результат теста на COVID-19 – будут иметь право на получение медицинского паспорта. Пропуск, введенный этим летом, необходим во Франции для доступа к закрытым общественным местам, таким как кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, концертные площадки и спортивные центры, а также для пользования поездами и самолетами.

Бруно Ретайо, глава правых республиканцев в Сенате, сказал, что ни одна чрезвычайная ситуация со здоровьем не оправдывает такие слова и что похоже на то, что Макрону "особенно нравится презирать" французов.

Марин Ле Пен, глава французской ультраправой партии "Национальное объединение", сказала, что президент "не должен говорить такие вещи", добавив, что Макрон "превращал непривитых в граждан второго сорта".

Жан-Люк Меланшон, лидер радикальной левой партии France Insoumise, назвал слова Макрона "ужасающими".

Напомним: 16 декабря Макрон заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной во Франции, но пока это не приоритет.