Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых

Среда, 5 января 2022, 05:30
Макрон заявил, что хочет разозлить непривитых
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия его правительства по вакцинации состоит в том, чтобы "разозлить" невакцинированных людей, продолжая усложнять им повседневную жизнь.

Источник: Макрон в Le Parisien, The Guardian

Прямая речь: "Я не собираюсь злить французов… Но по отношению к непривитым, я очень хочу их разозлить. И будем делать это до конца. Это стратегия.

Реклама:

Мы давим на непривитых, максимально ограничивая их доступ к общественной деятельности. Мы должны им сказать: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не можете пойти на кофе; вы больше не можете пойти в театр. Ты больше не сможешь пойти в кино.

Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином".

Детали: По словам Макрона, Франция привила почти 90% людей, имеющих право на вакцинацию, и "опирается только на очень незначительное меньшинство". Макрон сказал, что Франция уменьшает это меньшинство, "разозлив его еще больше".

ВИДЕО ДНЯ

Заявление Макрона прозвучало в то время, когда парламент Франции обсуждал новый закон – в случае его принятия только полностью вакцинированные – а не те, у кого отрицательный результат теста на COVID-19 – будут иметь право на получение медицинского паспорта. Пропуск, введенный этим летом, необходим во Франции для доступа к закрытым общественным местам, таким как кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, концертные площадки и спортивные центры, а также для пользования поездами и самолетами.

Бруно Ретайо, глава правых республиканцев в Сенате, сказал, что ни одна чрезвычайная ситуация со здоровьем не оправдывает такие слова и что похоже на то, что Макрону "особенно нравится презирать" французов.

Марин Ле Пен, глава французской ультраправой партии "Национальное объединение", сказала, что президент "не должен говорить такие вещи", добавив,  что Макрон "превращал непривитых в граждан второго сорта".

Жан-Люк Меланшон, лидер радикальной левой партии France Insoumise, назвал слова Макрона "ужасающими".

Напомним: 16 декабря Макрон заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной во Франции, но пока это не приоритет.

Темы: ФранцияМакронвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Франция
Залужный поговорил с начальником Объединенного штаба французской армии 
Франция осудила удары России по украинской зерновой инфраструктуре
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: