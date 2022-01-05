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Украинская песня "Шум" попала в тройку самых популярных на "Евровидении"

Среда, 5 января 2022, 09:31
Go_A с песней "Шум", фото с Facebook-страницы группы

Песня Шум украинской группы Go_A, с которой они участвовали в "Евровидении" в 2021 году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса.

Источник: Eurovision Song Contest Radio

Детали: Список включает 250 лучших композиций в истории "Евровидения", их каждый год выбирают слушатели радио.

Первое место заняла песня "Euphoria", с которой шведская певица Loreen победила на конкурсе 2012 года в Баку.

Второе место заняли победители конкурса 2021 года: итальянская группа "Måneskin" с песней "Zitti E Buoni".

На третьем месте – украинцы Go_A с "Шумом".

Еще одна песня этой группы "Соловей", с которой Go_A должны были ехать на "Евровидение" в 2020 году, заняла 128 место.

Песня Джамалы "1944" заняла 14 место. С ней Украина победила на 61 конкурсе "Евровидение" в 2016 году.

Верка Сердючка с "Dancing Lasha Tumbai" (2007 год) – на 72 месте, Руслана с песней "Дикие танцы" (2004 год) – на 78 месте.

Ани Лорак, которая представляла Украину на конкурсе 2008 года с песней "Shady Lady", заняла 108 строчку рейтинга.

Песня "Gravity" Златы Огневич (2013) – 179-я, песня "Under The Ladder" конкурсанта Mélovin (2018) – 183-я.

Еще одна украинка Светлана Лобода заняла 242 строчку рейтинга с песней "Be My Valentine", с которой представляла Украину на "Евровидении-2009".

Этому предшествовало: 30 декабря 2021 года группа "Go_A" сообщила, что выиграла конкурс "Eurovision Awards" в номинации "Самая инновационная сценическая постановка".

Темы: Евровидениекультура
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