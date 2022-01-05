США готовы способствовать стабильности поставок энергоресурсов Украине – Квин
Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины.
Источник: Министерство энергетики
Детали: 4 января состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.
Стороны обсудили вопросы устойчивого прохождения в Украине отопительного сезона в условиях энергетической агрессии со стороны России.
Галущенко напомнил, что РФ заблокировала поставки в страну угля по железной дороге, Украина переориентировалась на другие источники импорта, сейчас основной путь поставок угля – морской.
Также на встрече обсуждалась ситуация со значительным сокращением объемов транзита российского газа через Украину.
Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы украинских АЭС во время отопительного сезона, включая техническую поддержку и стабильное пополнение запасов горючего.
Квин заверила, что США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины.
И.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, принявший участие во встрече, поблагодарил американскую сторону за поддержку и засвидетельствовал готовность специалистов компании к дальнейшему сотрудничеству со специалистами США.
Отдельное внимание на встрече стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.